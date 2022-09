Column: de grenzen van de zwijgplicht

Binnenland

Advocaat: in stukken gezaagde man werd maandenlang gevolgd

Het slachtoffer van de Zwijndrechtse koffermoord is volgens de advocaat van een van de verdachten in de maanden voor zijn dood gevolgd. Dat vertelde de raadsman van Mustapha B. (27) woensdag bij een tussentijdse zitting in de Dordtse rechtbank.