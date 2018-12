Beleidsmakers Fed optimistisch over economie

Diverse centralebankiers zeiden ook dat ze hun prognoses voor de Amerikaanse economie eerder al wat opgeschroefd hadden, in verband met de sterke groei van de wereldeconomie en de belastinghervormingen in de Verenigde Staten.

De Amerikaanse koepel van centrale banken besloot in januari om de rente onveranderd te houden. Op de financiële markten gaan kenners er in doorsnee vanuit dat de rente bij de vergadering in maart wel verder omhoog gaat. Voor dit jaar heeft de Fed aangegeven drie rentestappen te voorzien.

Het was overigens de laatste keer dat Fed-preses Janet Yellen de vergadering voorzat. Zij is inmiddels opgevolgd door Jerome Powell. Van hem is bekend dat hij voorstander is van het beleid van geleidelijke renteverhogingen dat Yellen voorstaat. Begin februari was er wel nog grote onrust op de beurzen door de vrees dat de Fed de rente mogelijk sneller kan gaan verhogen door de sterker stijgende inflatie.

Beleggers reageerden aanvankelijk positief. De beursgraadmeters belandden meer dan 1% in de plus, maar om iets na negen uur was hier nog slechts 0,4-0,7% van over.