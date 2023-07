Tsunami aan VanMoofs te koop op Marktplaats

’Praktisch nieuwe VanMoof, nog geen 500 kilometer mee gereden, altijd binnen gestaan’, en: ’VanMoof S3 met sinds kort storing Error 44. Hierdoor functioneert de e-shifter niet. Mogelijk moet er een nieuwe op.’ Sinds VanMoof uitstel van betaling heeft gekregen, worden in de afgelopen dagen meer en meer VanMoof-fietsen aangeboden op Marktplaats. In één advertentie staat letterlijk dat de fiets te koop staat, ’omdat de onzekerheid rond VanMoof meespeelt’.

De VanMoof winkel op de Mauritskade in Amsterdam. Ⓒ ANP / HH

In een eerder bericht in De Telegraaf werd het geheim van een goede fietsenfabrikant al uit de doeken gedaan. Succes komt niet voort uit de hoeveelheid verkopen, maar uit hoe de after sales verloopt, ofwel: kun je voor een reparatie snel terecht? Deze e-bikes zitten vol eigen onderdelen en dat bleek meteen ook de financiële achilleshiel. Daar waren immers flinke investeringen voor nodig. In het jaarverslag van 2021 sprak het bedrijf over hoger dan verwachte kosten voor reparaties die onder de garantieregeling vallen.

Bekijk ook: Dit had eigenlijk een review over VanMoof moeten zijn

VanMoof loopt de afgelopen tijd achter de feiten aan. Bestelde fietsen konden niet worden geleverd worden en ook gebreken konden niet worden verholpen. Deze week gingen de deuren van de winkels niet meer open, ’om de veiligheid van zijn personeel te garanderen’. In een andere advertentie op Marktplaats wordt een VanMoof aangeboden, inclusief drie jaar ’Peace of Mind’ zodat men bij diefstal achter de fiets aan gaat. Als ze ’m niet vinden krijg je een andere fiets’. Dat laatste, of je een andere fiets krijgt, is nu nog maar zeer de vraag.

Uitstel van betaling

VanMoof zit op dit moment middenin uitstel van betaling. Oprichters Taco en Ties Carlier waren nog optimistisch toen ze in 2019 een interview gaven aan de Telegraaf. ’Over vijf jaar wereldwijd voor een miljard euro aan fietsen verkopen’, was hun visie en missie. Het is zelfs de vraag of VanMoof 2024 nog wel haalt. Door de forse uitgaven bleef VanMoof tientallen miljoenen euro’s verlies lijden.

Het bedrijf had begin dit jaar €10 tot €40 miljoen vers geld nodig, maar het lukte volgens de Amerikaanse nieuwssite Techcrunch om slechts €5,2 miljoen weg te peuteren bij een geldschieter. Daarnaast kon het bedrijf niet aan zijn renteverplichtingen voldoen.