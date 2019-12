'Rustig begin op Wall Street'

Beleggers zijn verder gespitst op ontwikkelingen in de handelsgesprekken tussen China en de Verenigde Staten. De Amerikaanse houding ten opzichte van Chinese bedrijven, waarvan er vele om politieke redenen op een zwarte lijst staan, blijft volgens een zegsman van het Chinese ministerie van handel een pijnpunt in de gesprekken. Momenteel worden de nodige procedures doorlopen alvorens een handtekening onder een akkoord kan.

Verder staat de oliesector in de schijnwerpers. De olieprijzen blijven stijgen, geholpen door de eerder overeengekomen deal tussen landen van oliekartel OPEC en bondgenoten om productie langer te beperken. Ook de gedaalde voorraden in de VS gaven olieprijzen een impuls. Door de sterke slotmaand ligt olie op koers ruim een derde duurder te zijn geworden in vergelijking met het einde van 2018.

Boeing

Qua bedrijven zal veel aandacht uit blijven gaan naar Boeing. Topman Dennis Muilenburg kondigde eerder zijn vertrek aan in de nasleep van de rampen met 737 MAX-toestellen. Daarna volgde nog een stroom aan berichten over de kwestie. Luchtvaartautoriteit FAA zou zijn gestuit op "zeer verontrustende" berichten over zorgen die bestonden onder personeel van de vliegtuigmaker over de ontwikkeling van de 737 MAX.

Juweliersketen Tiffany maakte bekend in de periode voorafgaand aan kerst meer omzet te hebben gedraaid. Daarmee toonde de keten iets van herstel na de omzetdaling in de eerste drie kwartalen van het jaar mede door de onrusten in Hongkong en mindere uitgaven door toeristen in de VS.

Qiagen

Verder staat de Nederlands-Duitse biotechnoloog Qiagen voor een koersval. Het bedrijf, dat ook een notering heeft in New York, kondigde aan solo verder te willen. Eerder werden gesprekken gevoerd met potentiële kopers.

Wall Street bleef eerste kerstdag dicht. Een dag voor kerst kwam tijdens een rustige en korte handelsdag een einde gekomen aan de recordreeksen van de Dow-Jonesindex en de S&P 500. Techgraadmeter Nasdaq ging nog wel met winst de handel uit en hield daarmee de stijgende lijn vast.

De Dow leverde 0,1 procent in tot 28.515,45 punten. De S&P 500 verloor een fractie tot 3223,38 punten. De Nasdaq steeg 0,1 procent tot 8952,88 punten.