Nederland derde in Europa met huizenprijzen

Portugal staat bovenaan. Daar werden huizen gemiddeld 12,5% meer waard. In Ierland was dat 11,8%. Nederland volgt op de derde plaats met een plus van 8,2%. Dat blijkt uit een vergelijking van achttien West-Europese landen die dataleverancier Calcasa vandaag publiceert. Alleen in Italië (-0,6%) en in Griekenland (-0,3%) daalden de prijzen.

Calcasa berekende ook hoe veel de huizenprijzen de afgelopen vijf jaar zijn gestegen. Nederland zit in de Europese middenmoot met een stijging van 22,8%. Duitsland scoort 22,9%, Ierland gaat aan kop met plus 63,9%. In Griekenland zijn huizen door de financiële crisis in dezelfde periode juist 20,7% in waarde achteruit gelopen.

In zijn kwartaalverslag meldt Calcasa verder dat Nederlandse woningen in de prijsklasse €350.000 tot €500.000 in 2017 het sterkst in waarde stegen (+8,9%).

Dat de Nederlandse huizenprijzen in theorie nog verder omhoog kunnen, als de hypotheekrente tenminste zo laag blijft, blijkt uit de betaalbaarheidsindex van Calcasa. Deze index toont welk percentage van het netto huishoudinkomen gemiddeld wordt uitgegeven aan woonlasten. Dat percentage lag in de periode 1999-2012 ruim boven 20%. In het vierde kwartaal vorig jaar bedroeg het 14,8%, licht hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.