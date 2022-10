Financieel

Economie Oekraïne dit jaar al met een derde gekrompen

De Oekraïense economie is in de eerste negen maanden van dit jaar met 30% gekrompen. Die krimp is grotendeels het gevolg van de Russische inval in het land, meldt het Oekraïense ministerie van Economische Zaken. Slecht weer in september, dat het oogsten van gewassen hinderde, speelde ook een rol, ne...