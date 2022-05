ANVR: Schiphol te snel met signaal over minder vluchten

Kopieer naar clipboard

DEN HAAG (ANP) - Schiphol riep te snel dat er vluchten geschrapt moeten worden om de drukte in de zomermaanden aan te kunnen. Zeker ook omdat de luchthaven de extra drukte had kunnen zien aankomen. Dat verwijt uitte Frank Oostdam, voorzitter van de branchevereniging van reisorganisaties ANVR, in het tv-programma WNL op Zondag in de richting van de leiding van de luchthaven.