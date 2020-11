Dow loopt goed op vaccinhoop; Tesla snelt naar record

De Dow-Jonesindex eindigde 1,1 procent hoger op 29.593 punten. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er 0,6 procent bij tot 3577 punten en techbeurs Nasdaq werd 0,2 procent hoger gezet, op 11.880 punten.

Farmaceuten Pfizer en Moderna gaven aan snel met een inentingsprogramma te kunnen beginnen. Hun vaccins staan op het punt te worden toegelaten. Ook het Brits-Zweedse AstraZeneca kwam met bemoedigende berichten over een coronavaccin.

Ondertussen blijft het aantal besmettingen met het coronavirus ook in de Verenigde Staten nog altijd sterk oplopen. Alleen al op zondag kwamen er in de VS 84.000 ziekenhuisopnames bij. Het is nog maar de vraag of Amerikanen later deze week Thanksgiving kunnen vieren bij vrienden en familie, mede door de reisrestricties die gelden.

Pfizer daalde 1 procent en Moderna steeg 3,8 procent. Ook de aandelen van bedrijven in sectoren waar de coronacrisis ongenadig hard heeft toegeslagen, zitten in de lift. Luchtvaartmaatschappijen als Delta Air Lines, American Airlines en Southwest Airlines dikten tot 6,5 procent aan, hotelketens als Hilton en Marriott gingen tot 3,2 procent omhoog.

Ook energiebedrijven profiteren, zoals ook in Europa met bedrijven als Shell, Total en BP al gebeurde. ExxonMobil en Chevron werden tot 4,8 hoger gezet. De aandelen van olie- en gasproducenten worden ook vooruit geholpen door de gestegen olieprijzen. Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 42,88 dollar per vat. Brent-olie steeg 2 procent in prijs en verwisselt voor 45,86 dollar per vat van eigenaar.

Farmaceut Merck (min 1 procent) staat eveneens in de belangstelling. De onderneming maakte bekend 425 miljoen dollar te betalen voor de overname van biotechbedrijf Oncolmmune, waarmee ook Merck zich in de coronarace kan storten.

Verder maakte farmaceut Schrödinger een koerssprong van haast 14 procent. Het bedrijf kondigde een overeenkomst aan met branchegenoot Bristol-Myers-Squibb die tot 2,7 miljard dollar aan mijlpaalbetalingen kan opleveren.

Verder wezen cijfers van de Britse marktonderzoek Markit erop dat de bedrijvigheid in zowel de Amerikaanse industrie als de dienstensector stevig aantrekt. Economen hadden juist verwacht dat de groei af zou vlakken door de nog altijd voortwoekerende corona-uitbraak in grote delen van de VS.

Tesla naar record

Tesla liet met een plus van 6,6% een nieuwe piek zien van $521,85. De fabrikant van elektrische wagens kreeg fanmail van investeringsmaatschappij Wedbush die het koersdoel van zijn basisscenario verhoogde van $500 naar $560 vanwege een verwachte versnelling in de vraag naar onder meer auto’s van de marktleider. Ook wordt gewezen op de recente toetreding in de S&P500 en het optimisme over het duurzame winstpad.

Apple leverde 2,3% in. De smartphonefabrikant is door het hoopgevende vaccinnieuws minder populair bij beleggers.

De euro was 1,1844 dollar waard, tegenover 1,1825 dollar bij de slotbel in Europa.