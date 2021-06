Werkvraag: wat doe ik met medewerker met Oranje-kater?

Bewoners van de Marktweg, de Oranjestraat van Nederland, juichen bij de 1-0 tijdens de EK-wedstrijd van Nederland tegen Oostenrijk. Foto ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

In ons bedrijf leeft het EK enorm! Heel leuk natuurlijk, maar één van mijn medewerkers meldde zich maandagochtend na Nederland-Oekraïne ziek en op vrijdagochtend na Nederland-Oostenrijk gebeurde dat weer. Ik heb even teruggekeken en na de laatste oefeninterland staat ook een ziekmelding. Ik vermoed dat de diagnose steeds een Oranje-kater is. Wat kan ik daarmee?