Stijn Schoonderwoerd directeur Nationale Opera & Ballet

Hij volgt Els van der Plas op die zakelijk directeur is geworden van het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Als algemeen directeur zal hij samen met directeur De Nationale Opera Sophie de Lint en directeur Het Nationale Ballet Ted Brandsen deel uitmaken van de directie en het collegiale bestuur van Nationale Opera & Ballet, die gezamenlijk verantwoordelijk is voor de organisatie. „Stijn Schoonderwoerd heeft ruime ervaring in het succesvol leiden van belangrijke culturele instellingen en kent onze organisatie goed”, aldus Brandsen en De Lint. Schoonderwoerd zelf ziet in Nationale Opera & Ballet „de mooiste organisatie uit de hele cultuursector.”

Voorzitter Jean-François van Boxmeer van de raad van toezicht van Nationale Opera & Ballet: „We zijn ervan overtuigd in Stijn Schoonderwoerd de juiste algemeen directeur te hebben gevonden. De organisatie heeft een unieke positie binnen het Nederlandse cultuurlandschap. Die positie koesteren wij en willen we graag verder uitbouwen. Wij kijken uit naar de samenwerking.”

Ook Directeur Sophie de Lint van De Nationale Opera en directeur Ted Brandsen van Het Nationale Ballet zien uit naar de samenwerking met Schoonderwoerd: „Hij is een uitstekende bestuurder met een sterke financiële achtergrond en een grote liefde voor muziek, opera en ballet, die heel goed in staat is mensen met elkaar te verbinden.”

Nationale Opera & Ballet is voor Schoonderwoerd door eerdere functies geen onbekend terrein. Zo was hij zakelijk directeur van Het Nationale Ballet en mededirecteur van Het Muziektheater Amsterdam die opgingen in Nationale Opera & Ballet. Ook was hij directeur van het Nederlands Philharmonisch Orkest/Nederlands Kamerorkest het vaste orkest van De Nationale Opera, en financieel manager van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, ook een partnerorkest van De Nationale Opera.

Vanaf 2014 was Schoonderwoerd algemeen directeur-bestuurder van het Nationaal Museum van Wereldculturen, het nieuwe museum dat ontstond uit de onder zijn leiding gerealiseerde fusie van het Tropenmuseum, Museum Volkenkunde en het Afrika Museum, en sinds 2017 ook van het Wereldmuseum Rotterdam.