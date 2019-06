Ahold Delhaize geeft duurzame obligatie uit

De looptijd is tot 26 juni 2025 met een jaarlijkse coupon van 0,25 procent. De obligatie wordt genoteerd aan Euronext Amsterdam. Ahold Delhaize is naar eigen zeggen de eerste retailer die een duurzame obligatie in euro's uitgeeft.

