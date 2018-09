Veon keert meer dividend uit

Topman Jean-Yves Charlier was tevreden over de resultaten. De omzet van Veon, dat een beursnotering heeft in Amsterdam, steeg in een jaar tijd met 6,6 procent tot 9,4 miljard dollar. Bij de datadivisie gingen de opbrengsten met bijna een derde omhoog. Het bedrijfsresultaat kwam uit op iets minder dan 3,6 miljard dollar, hetgeen een stijging met 11 procent betekende.

Veon verdiende de afgelopen periode met name in Rusland, Pakistan, Oekraïne en Oezbekistan meer geld. Daarentegen bleven de opbrengsten in Algerije en Bangladesh onder druk staan.

Kasstroom

De onderliggende vrije kasstroom van het bedrijf nam in de afgelopen periode verder toe, geholpen door de herstructurering van het concern die in augustus 2015 werd ingezet. Daarbij beloofde het bedrijf de kasstroom jaarlijks met minstens 750 miljoen dollar te verbeteren. Die teller stokte uiteindelijk bij 1,1 miljard dollar.

Voor dit jaar voorziet Veon een verdere groei van de omzet en het bedrijfsresultaat. Deze zal op eigen kracht naar verwachting tussen de 1 en 3 procent uitkomen. Het bedrijf mikt verder op een vrije kasstroom van 1 miljard dollar.

Veon telde eind 2017 wereldwijd 240 miljoen klanten. Dat betekende een stijging met 0,5 procent op jaarbasis.