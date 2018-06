'Negatief begin Amsterdamse beurshandel'

Fugro heeft vorig jaar weer te maken gehad met uitdagende marktomstandigheden in de offshore olie- en gassector, maar wist wel het verlies flink terug te dringen. Het bedrijf leed in 2017 een nettoverlies van bijna 160 miljoen euro, tegen krap 309 miljoen euro een jaar eerder. Voor 2018 verwacht de bodemonderzoeker verbetering van de resultaten.

ASM International (ASMI) is door Hitachi Kokusai Electric en Kokusai Semiconductor Equipment voor de rechter gedaagd in de Verenigde Staten. Volgens de twee Japanse bedrijven maakt de Nederlandse toeleverancier aan de chipindustrie inbreuk op vier patenten.

Van Lanschot Kempen

Bouwer BAM en ABN AMRO zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. AlphaValue schroefde zijn aanbeveling voor BAM terug en werd positiever over ABN AMRO.

Van Lanschot Kempen kwam ook met cijfers. De zakenbank en vermogensbeheerder boekte vorig jaar fors meer winst en voerde het beheerde vermogen flink op. Het bedrijf verhoogt ook het dividend aanzienlijk.

Veon

Het in Amsterdam genoteerde telecombedrijf Veon stelt zijn aandeelhouders ook een hoger dividend in het vooruitzicht, na een naar eigen zeggen goed jaar. Het bedrijf wil 0,28 dollar per aandeel uitkeren. Dat is ruim een vijfde meer dan een jaar eerder.

De maker van elektronische componenten Neways bracht ook resultaten naar buiten. Het bedrijf boekte in 2017 een winst van 9,9 miljoen euro op een omzet van 438,7 miljoen euro.

Euro

Dutch Star Companies ONE (DSCO) haalt bij zijn debuut op de beurs in Amsterdam donderdag circa 55,4 miljoen euro op. DSCO is een investeringsvehikel waar onder meer voormalig topman van Delta Lloyd Niek Hoek en voormalig bestuurder Stephan Nanninga van familiebedrijf SHV bij zijn betrokken. DSCO geeft bijna 2,8 miljoen aandelen uit voor een prijs van 20 euro per stuk.

De Europese beurzen sloten woensdag overwegend hoger. De AEX-index klom 0,2 procent tot 533,95 punten en de MidKap won 0,5 procent tot 819,75 punten. De beurzen in Parijs en Londen stegen tot 0,4 procent, de DAX in Frankfurt leverde 0,1 procent in.

De euro was 1,2263 dollar waard, tegen 1,2314 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse ruwe olie zakte 1 procent in prijs tot 61,09 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 64,93 dollar per vat.