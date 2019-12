NVB: zorgplicht banken botst met privacy

Dat bevestigt de vereniging naar aanleiding van berichtgeving in Het Financieele Dagblad. Banken mogen volgens de wet alleen leningen verstrekken aan particulieren die dat financieel aankunnen. Om daar een goede afweging in te maken, moeten banken informatie inwinnen over de financiële situatie van klanten. Het is banken volgens de NVB niet duidelijk hoe ver zij daarin mogen gaan, zonder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te overtreden. Daarom vragen zij de toezichthouders om duidelijkheid.

In gesprek

„We zijn constant in overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens”, zegt een woordvoerder van de Autoriteit Financiële Markten in een reactie. „Dit is zeker een van de onderwerpen waarover we in gesprek zijn.”