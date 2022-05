Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: geef ondernemer die wil investeren lucht

Door Gabi Ouwerkerk Kopieer naar clipboard

De stijgende prijzen zijn vooralsnog geen reden voor de consument om restaurant en terras voorbij te lopen. We zijn met zijn allen veel te blij dat we weer los mogen en geven ons in coronatijd opgepotte spaargeld maar al te graag uit in de horeca. Toch is dat niet altijd makkelijk. Zo is een tafeltje scoren op het terras op een zonnige dag vaak een flinke uitdaging.