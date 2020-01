'Kleine openingswinst voor AEX'

Aan het handelsfront hebben de Verenigde Staten hun eerdere beschuldiging van valutamanipulatie door China ingetrokken. De Amerikanen beschuldigden Peking ervan de waarde van yuan kunstmatig laag te houden om de export te stimuleren. Washington doet de handreiking voorafgaand aan de ondertekening van het fase 1-handelsakkoord tussen beide landen, die naar verwachting woensdag zal plaatsvinden. Tevens bleek dat de Chinese export in december sterker dan verwacht is toegenomen.

Op het Damrak kwam Takeaway met een handelsbericht. Het maaltijdbestelbedrijf heeft vorig jaar duidelijk meer bestellingen verwerkt dan een jaar eerder. Vooral in Duitsland groeide het bedrijf hard, met meer dan een verdubbeling van het aantal orders. Die groei viel samen met de overname van de Duitse activiteiten van branchegenoot Delivery Hero. Vrijdag werd bekend dat het Nederlandse bedrijf de strijd om het Britse Just Eat had gewonnen van techinvesteerder Prosus.

Samenwerking Vivoryon

Speciaalchemiebedrijf DSM, oliedienstverlener SBM Offshore en olie- en gasconcern Shell zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. De analisten van MainFirst Bank schroefden hun aanbeveling voor DSM terug, terwijl de kenners bij Bernstein positiever werden over SBM. Berenberg verhoogde het advies voor Shell naar kopen.

Biotechnologiebedrijf Vivoryon Therapeutics, het voormalige Probiodrug, kondigde aan een samenwerking te hebben gesloten met zijn Deense branchegenoot Nordic Bioscience. De twee medische bedrijven gaan samen aan de slag bij de klinische ontwikkeling van een medicijn voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer.

Koersen

De Europese beurzen sloten maandag verdeeld. De AEX-index daalde 0,3 procent tot 608,90 punten en de MidKap steeg een fractie tot 930,67 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,2 procent. Londen ging 0,4 procent omhoog. Wall Street ging hoger de dag uit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent in de plus op 28.907,05 punten. De brede S&P 500 klom 0,7 procent en techbeurs Nasdaq steeg 1 procent tot 9273,93 punten.

De euro was 1,1140 dollar waard tegen 1,1138 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg een fractie in prijs tot 58,09 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 64,36 dollar per vat.