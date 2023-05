Vraag naar vliegreizen in de lift bij Air France-KLM, dringt verlies terug

Voor KLM steeg de omzet met een derde, tot 2,5 miljard euro. De capaciteit van de KLM-vliegtuigen ging met vijftien procent omhoog. Door vollere vliegtuigen en hogere ticketprijzen nam de omzet verder toe. Maar vooral vliegtuigbrandstof kostte veel meer in het begin van dit jaar. Daar was KLM bijvoorbeeld 79 procent meer aan kwijt, ook omdat op verschillende routes om Rusland heen moet worden gevlogen.

Ook de boekingen voor de huidige periode en het zomerkwartaal lopen al goed, zowel bij KLM als bij zustermaatschappij Air France. Die liggen hoger dan afgelopen jaar. Air France-KLM merkt dan ook weinig van de hoge inflatie en besparingen die consumenten doen. De vraag naar vliegreizen in de zomer blijft sterk, ook buiten Europa.

Voor dochtermaatschappij Transavia geldt dat al helemaal, want ondanks de problemen met geannuleerde vluchten is de capaciteit dit kwartaal zo’n vijfde hoger dan vorig jaar. In het eerste kwartaal was die groei nog groter, maar desondanks zitten de vluchten ook voller. En de verkopen van tickets tot en met september lopen voor op vorig jaar.

Vakantievlieger

In het eerste kwartaal bleven de resultaten van Transavia wel wat achter, maar dat heeft te maken met het feit dat Transavia een vakantievlieger is. Die maatschappij heeft meer last van wisselkoersverschillen omdat zij in tegenstelling tot Air France en KLM alle tickets in euro’s verkoopt.

Met het aflossen van alle door de Nederlandse en Franse staat gegarandeerde schulden is ook de schuldenlast van Air France-KLM flink gedaald. Die bedroeg eind maart zo’n 5,5 miljard euro. Dat is 1,5 keer de bedrijfswinst en dat is aan de onderkant van wat het luchtvaartconcern wilde bereiken dit jaar.