Bunq mag klanten screenen met kunstmatige intelligentie

Volgens de uitspraak heeft DNB niet bewezen dat bunqs manier van screenen in strijd is met de wet. De wet kent namelijk open normen en schrijft niet exact voor op welke wijze banken hun klanten moeten screenen. Bunq heeft in de procedure goed haar werkwijze, gebaseerd op kunstmatige intelligentie, uitgelegd. Daarmee zijn de risico’s op witwassen klein.

DNB heeft daar onvoldoende tegenover gesteld, aldus de rechter. Dit heeft ook tot gevolg dat DNB niet heeft bewezen dat bunq tekortschiet bij het monitoren van particuliere klanten aan de hand van het standaard gebruikersprofiel. Volgens het CBb heeft DNB ook niet bewezen dat bunq bij zakelijke klanten die al een rekening hadden lopen, onvoldoende informatie heeft ingewonnen bij de opening van de rekening.

Bewezen

DNB zou wel bewezen hebben dat bunq andere antiwitwasregels heeft overtreden. Het gaat dan onder andere om de verplichting om onderzoek te doen naar de bron van de financiële middelen van een klant. Ook heeft bunq de regels overtreden die vanwege het risico op corruptie voorschrijven dat een bank verscherpt onderzoek moet doen naar klanten met een belangrijke publieke functie.

Bunq-oprichter en topman Ali Niknam spreekt in een eerste reactie van ’een historische dag’. Volgens hem heeft de rechtbank met het vonnis bunq grotendeels in het gelijk gesteld en zo ’de weg vrijgemaakt voor vooruitgang’. Nog nooit eerder sleepte een bank de toezichthouder voor de rechter over een zodanig fundamentele kwestie, aldus bunq. Vaak worden discussies met DNB namelijk achter de schermen opgelost.

Een woordvoerder van DNB laat weten dat de toezichthouder de uitspraak nog aan het bestuderen is. DNB hoopt later op de dag wel commentaar te kunnen geven.