Eerste daling verkopen smartphones

Dat blijkt uit overzichten van wereldwijde verkopen van onderzoeksbureau Gartner voor het vierde kwartaal.

De Chinese merken Huawei en Xiaomi zijn de enige in de top 10 met verkopers die meer hebben verkocht.

Keuze voor kwaliteit

Wereldwijd werd 408 miljoen stuks verkocht in het vierde kwartaal van 2017, een afname met 5,6% vergeleken met dezelfde maanden in 2016.

Dat is de eerste teruggang sinds Gartner de markt in 2004 is gaan volgen. Dat ziet twee oorzaken: nieuwere versies van bestaande smartphones, de updates, komen trager naar de markt en gebruikers kiezen eerder voor kwalitatief goede smartphones. Die houden ze liever langer vast dan een nieuwe goedkopere concurrent te kopen.

Samsung aan kop

Samsung blijft de grootste producent met 18,2% marktaandeel, Apple volgt met 17,9% van alle verkochte smartphones. Huawei heeft 10,8%, Xiaomi 6,9%, Oppo rekent 6,3% van de markt tot zijn klanten.