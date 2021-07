Apple naar record op licht hoger Wall Street

Ⓒ ANP

NEW YORK (ANP) - Techbedrijf Apple stond woensdag in de belangstelling op Wall Street. De onderneming achter de iPhone was al voor de zevende dag op rij in trek bij beleggers en steeg 1,8 procent. Daarmee werd een nieuwe recordstand bereikt. De vorige piek in de koers van Apple kwam in januari. Vervolgens begon een periode waarin techaandelen het moeilijker hadden. Apple is nu ruim 2,4 biljoen dollar waard.