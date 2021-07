Wall Street houdt winstje na publicatie van Fed-notulen

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond om tien over acht Nederlandse tijd 0,2 procent hoger op 34.648 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,4 procent tot 4360 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 01 procent tot 14.683 punten.

De notulen die om acht uur naar buiten kwamen, bevatten weinig verrassingen. De Fed hield de rente vorige maand onveranderd, maar hintte wel op twee renteverhogingen tegen eind 2023. Ook kan de centrale bank zijn opkoopprogramma voor obligaties gaan afbouwen nu de economie van de Verenigde Staten sterk herstelt van de coronacrisis en de inflatie flink oploopt.

In de Dow Jones-index ging Apple met een winst van 1,4 procent aan kop. De maker van iPhones en iMacs bereikte daarmee een record. Vliegtuigbouwer Boeing leverde 1,9 procent in. Chevron ging 1,1 procent omlaag, in reactie op de terugval van de olieprijzen. De OPEC en zijn bondgenoten hebben nog altijd geen productieakkoord bereikt.

De in New York genoteerde Chinese taxi-app Didi Global leverde nog eens ruim 5 procent in. Dinsdag kelderde het aandeel met bijna 20 procent vanwege een ingreep van de Chinese overheid. Die dwong Didi zijn app uit diverse appwinkels te halen omdat het bedrijf illegaal gegevens van gebruikers zou hebben verzameld. Didi maakte een week geleden zijn beursgang op Wall Street.

Witgoedproducent Whirlpool klom 1,3 procent. JPMorgan Chase had zich positief uitgelaten over de maker van onder meer wasmachines, vaatwassers en koelkasten.