Verkoopspurt techaandelen drukt AEX flink lager

De AEX stond om 16.30 uur op 564,4 punten, 1,5% lager. De AMX presteerde, mede dankzij Fugro’s uitschieter, opmerkelijk sterk met een winst van 0,1% op 794 punten.

Rabobank meldde voor Nederland maar beperkt herstel te zien komende kwartalen. De Nederlandsche Bank stelde 400.000 extra banen verloren te zien gaan dit jaar, bij een groeidaling van 6,4%.

De FTSE 100 raakte na winst in de middag 0,3% kwijt. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren respectievelijk 0,6% en 0,5%. De Duitse industriële productie zakte met 17,9%, waar 16% was verwacht. Volgens Oxford Economics vielen Duitse bouwcijfers (-4%) mee.

Op Wall Street zette de Nasdaq-index de negatieve toon (-0,3%), de Dow Jones en S&P-500 stegen met zo’n 0,5%.

Met het wisselende economisch nieuws vanochtend uit Duitsland en China besloten beleggers wat winst te nemen, nadat de beurzen in de afgelopen maanden vele tientallen procenten hadden gewonnen.

Onzekerheid

,,Het arbeidsmarktcijfer uit de VS van vrijdag was erg goed. Maar aan de cijfers zitten veel haken en ogen. Er zijn signalen die ons niet overtuigen”, verklaart ING-analist Simon Wiersma de markt.

,,Er is bovendien weer rotatie gaande in de aandelenmarkt: wat goed presteerde, zoals ASML, gaat in de uitverkoop. Wat het slecht deed wordt gekocht. De lat ligt ongelooflijk hoog voor aandelen na de goede prestaties afgelopen weken. De markt wordt ook vertekend door de hoeveelheid geld die centrale banken erin hebben gepompt”, aldus Wiersma. Het is wachten op de eerste reeks kwartaalresultaten. ,,De daling van de Duitse tienjaars obligatie toont een risk off-beweging, een pas op de plaats.”

Voor de AEX resteert ondanks de stevige economische recessie een verlies van amper 6% dit jaar. Wereldwijd zijn de koers-winstverhoudingen op het hoogste niveau in vele jaren beland.

De euro steeg naar $1,1272. Het Britse pond gaat nu voor de zevende dag op rij hoger tegen de dollar, hoewel voortang in Brexit-gesprekken ontbreekt.

Just Eat afgeserveerd

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond Just Eat Takeaway (-2,4%) onderin met dataverwerker Wolters Kluwer (-2,3%). Het maaltijdbestelbedrijf heeft volgens mediaberichten evenals zijn Duitse concurrent Delivery Hero interesse in Grubhub. Aan de Amerikaanse branchegenoot hangt momenteel een prijskaartje van zo'n $5,7 miljard. Chipmachinefabrikant ASML volgde met een min van 4,7% onderaan. Sectorgenoot ASMI ging met dezelfde daling mee.

Betalingsverwerker Adyen verloor 0,7%, in reactie op de koersdoelverlaging naar €1094 door de Amerikaanse zakenbank KBW.

Bovenaan stond staalmaker ArcelorMittal met 4,8% winst. ABN Amro pakte er 6% bij. De bank wil obligaties uitgeven.

ING klom 3,6%, na een koersdoelverhoging door de Amerikaanse zakenbank Jefferies tot €8,80 bij een herhaald koopadvies.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield zette zijn indrukwekkende opmars van vorige week voort met een plus van 6,2%, ondanks een verkoopadvies van Goldman Sachs. De zakenbank hanteert een koersdoel van €44.

Shell won 4%. De olieprijzen daalden in de middag, een vat Brent verloor 2,7%, hoewel oliekartel OPEC en bondgenoten zoals Rusland zaterdag instemden met verlenging van de productiebeperking tot eind juli.

Bij de middelgrote fondsen blonk bodemonderzoeker Fugro met een winst van bijna 25% uit in reactie op het productieakkoord. ,,De olieprijs speelt hierin maar beperkt mee. Dit is vooral het gedwongen afdekken van shortposities; Fugro stond ruim bovenaan de short-lijst van beleggers”, zegt beleggingsadviseur Rein Schutte (Noesis Capital).

Air France KLM vloog nog eens 9% omhoog, nadat beleggers vorige week al massaal waren ingestapt na de eerdere duikvlucht. Frankrijk komt volgens Les Echos met een miljardenplan om de Franse luchtvaartindustrie te redden. Volgens Chris Beauchamp, hoofd markt-analyse van IG, wacht luchtvaartbedrijven een versoepeling van de restricties.

Basic-Fit sterkte 5% aan. In de eerste week na de heropening van de Franse filialen is ongeveer 30% van de leden weer gaan fitnessen, wat ING bemoedigend noemt.

De toeleverancier aan apothekers Fagron verloor 4%. Het investeringsvehikel van de Belgische zakenman Marc Coucke heeft zijn belang met 4,2 procentpunten afgebouwd naar ruim 10%.

SBM Offshore won 2,4% na een koersdoelverhoging. De kans op extra contracten zijn verkleind, aldus ING, nu oliebedrijven in hun investeringen snijden.

Smallcap NIBC daalde 8,8% naar €6,95. De zakenbank onderhandelt met investeringsmaatschappij Blackstone over een sterk verlaagd overnamebod van €7,53 per aandeel (inclusief het slotdividend over 2019).

Bij de smallcaps steeg vastgoedfonds Wereldhave, ook hoog op de lijst van shortsellers, 10,5%.

