Sponsh-oprichters Lourens Boot en Catarina Esteves. Ⓒ EIGEN FOTO

Eindhoven - Iedereen die weleens in een warm land heeft gekampeerd, kent het: hoewel de grond kurkdroog is, zijn alle spullen in de ochtend nat. Ook Lourens Boot ervaarde dit in de hete zomer van 2017 in Portugal. Hij vroeg zich af of dit principe niet kon helpen om droogte tegen te gaan.