Vaker vertraging bij aansluitingen Alliander

Die vertragingen voor aansluitingen van gas en elektriciteit zullen in de toekomst nog vaker gaan voorkomen, omdat netbeheerders als Alliander te weinig personeel kunnen vinden. „Dat wordt steeds meer”, zegt ze.

Door de florerende economie en de groeiende vraag naar nieuwbouwwoningen hard toeneemt worden de tekorten steeds nijpender. Wie een nieuwbouwwoning koopt, moet rekening houden met de kans dat die enkele maanden later dan gepland wordt opgeleverd, omdat de aansluiting niet op tijd geregeld kan worden.

Last

Thijssen roept haar klanten daarom op om zo vroeg mogelijk de netbeheerder op de hoogte te stellen als in de toekomst een aansluiting nodig is.

Volgens Thijssen is het niet alleen een probleem van Alliander of de netbeheerders. "Ook waterbedrijven en kabelaars hebben hier last van."

Het tekort is er vooral aan mbo-technici die gespecialiseerd zijn in infra- en elektrotechniek van de niveau's 3 en 4.

Personeel gezocht

Dit jaar probeert Alliander nog 300 nieuwe technici te vinden. Die worden deels opgeleid in de eigen bedrijfsschool. „Daarvoor hebben we ook Syrische vluchtelingen aangenomen. Het is belangrijk om bankzitters hiervoor te gaan inzetten”, zegt Thijssen. Volgens de ceo is het vooral belangrijk dat er meer technici komen. „De installateurs die wij aannemen, zijn straks ook niet beschikbaar om bij u een warmtepomp op te hangen.”