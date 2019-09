Kliko’s gaan onder de grond

Robbert Jan Sabel heeft alle vertrouwen in het concept van ondergrondse kliko’s. Ⓒ FOTO THIJS ROOIMANS

Afval scheiden is goed, maar betekent ook meer containers in de tuin. Los van risico op stank, ontsieren die bakken de tuin enorm. Met Subyard lost ondernemer Robbert Jan Sabel dat probleem op. „Het is heel simpel: we stoppen ze onder de grond.”