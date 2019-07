Renewi houdt situatie Amsterdam in de gaten

De Brits-Nederlandse fusieonderneming, die is voortgekomen uit Shanks en Van Gansewinkel, presteert dit jaar over de gehele linie „in lijn met de verwachting.” In een handelsbericht handhaaft Renewi zijn eerder gestelde prognoses voor het hele boekjaar dat loopt tot eind maart volgend jaar.

Het bedrijf heeft een beursnotering in Londen, maar wil later dit jaar ook naar de Amsterdamse beurs. Bij een vestiging van Renewi in het Amsterdamse stadsdeel Westpoort woedde eerder deze week overigens nog een grote brand. Het vuur ontstond in een stapel matrassen en zorgde voor veel rook, die tot in de verre omtrek was te zien. Over dit incident rept Renewi niet in het handelsbericht. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.