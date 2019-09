Zakelijk dienstverleners groeien verder

Ⓒ ANP XTRA

DEN HAAG (ANP) - De omzet van zakelijke dienstverleners in Nederland is in het tweede kwartaal met 6,2 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Dat becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De opbrengsten in de sector stijgen al sinds 2013 ieder kwartaal.