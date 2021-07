Zien: vastgelopen Ever Given eindelijk met buit van $1 miljard in Rotterdam

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Ruim drie maanden later dan verwacht is de containerreus Ever Given donderdag aangemeerd bij containerterminal ECT in de Rotterdamse haven. Aan boord: bijna 18.000 zeecontainers met een geschatte waarde van $1 miljard, onder meer fietsen, motoren, onderdelen daarvoor, sportschoenen, chemische vloeistoffen, Ikea-meubelen, laptops, zonnepanelen, sokken en sportmerchandise.