Takeaway stelt aandeelhoudersvergadering uit

Een nieuwe datum is nog niet geprikt. Takeaway heeft wel een aantal vergaderingen uitgeschreven, te weten op 9, 15, 18 en 21 januari. Eén daarvan zal daadwerkelijk plaatshebben.

Takeaway benadrukt dat het tijdsschema voor de Just Eat-deal nog ongewis is. Als meer duidelijk is over het tijdspad van de bieding en het verloop van het proces zal de definitieve datum voor de bava bekend worden.