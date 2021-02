Duizenden euro’s kwijt aan malafide slotenmaker

De malafide partijen vragen niet alleen torenhoge prijzen, maar benaderen consumenten agressief, leveren slecht werk en bieden geen contactmogelijkheid voor klachten. Vaak zijn ze van te voren niet transparant over de kosten van een klus.

Mensen die zichzelf buiten sluiten, zoeken op internet een slotenmaker die de deur voor hen kan openen. Via advertenties op internet komen zij gemakkelijk in contact met een partij die zich voordoet als slotenmaker en die voor hoge bedragen de klus uitvoert. Deze oplichters staan namelijk vaak bovenaan de zoekresultaten.

De ACM pakt de onbetrouwbare slotenmakers aan. Zo verwijdert Google in overleg met de toezichthouder sinds kort de advertenties van de oplichters. Ook zijn websites van onbetrouwbare partijen weggehaald en heeft de ACM telefoonnummers laten blokkeren.

De ACM geeft de consumenten tips hoe zij een betrouwbare partij kunnen vinden als zij in nood zijn en hulp nodig hebben van een slotenmaker. Maar ook voor een betrouwbare loodgieter, ongediertebestrijder of lekdetectiebedrijf geven ze advies, want hier zijn dezelfde soort oplichtingspraktijken te vinden.