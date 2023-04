Premium Het beste van De Telegraaf

’Russische schemerzone smet op kwartaalresultaat Heineken’

Door Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

De onthulling dat Heineken nog altijd actief is in Rusland zette eerder dit jaar veel kwaad bloed. Ⓒ ANP/HH Heineken 101.95 -1.83 %

Amsterdam - ’Een vervelende steen in de schoen’. Zo typeert Gerben Everts, directeur van beleggersvereniging VEB, de voortdurende aanwezigheid van Heineken in Rusland. „Daar actief blijven was echt de verkeerde keuze. Ze hebben de zaak vertraagd, misschien in de ijdele hoop dat het conflict in Oekraïne snel zou zijn opgelost. Nu moet Heineken zich in allerlei bochten wringen om recht te praten wat krom is. Dat is slecht.”