Fietsfeest Surhuisterveen met hulp van iedereen

,,Het is steeds weer spannend, hoor”, zei Atsma. Maar ook deze 41ste ronde, waarvoor jaarlijks meerdere tonnen aan euro’s nodig zijn, trok uiteindelijk genoeg sponsoren. ,,Er zijn dit jaar twintig nieuwe sponsoren”, zei de bekende CDA-politicus die pas afscheid nam als senator. ,,Wij zijn gelukkig met €1000, €5000 of meer, natuurlijk.”

Aannemer Hidde van der Galiën vertelde hoe zijn bedrijf de bestrating met het oog op het wielerevenement op het hele parcours gelijk legde. Van de horeca, een bank en een vervoerder tot een modezaak, een kinderopvang en de provincie: iedereen wil onderdeel uitmaken van het spektakel rond het feestterrein. Meerdere dorpsbewoners borrelden zelfs nog na met vrienden in een eigen feesttent in hun voortuin.

Bedrijfsadviseur Romke Kooyenga en echtgenote Silvana die de prijs uitreikte: de Gouden Fiets. Ⓒ De Telegraaf

Andries Nieuwenhuis (l.) en Oebele Brouwer in de feesttent. Ⓒ De Telegraaf

Sponsoren v.l.n.r. Jan van der Meer (VDM Woningen), Freddy van der Werff (Kumrij Kozijnen), Eeltje Talstra (Karren met Klasse) en Hidde van der Galiën (aannemer WitteveenSurhuisterveen). Ⓒ De Telegraaf

Na de ontvangst bij Joop en Tea Atsma in de achtertuin, wandelden de genodigden naar de finish, onder wie Peter Paul Weeda, topman van marktleider in zonne-energie GroenLeven, voormalig minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) en Eelco Koehoorn, partner bij bedrijfsadviseur Boer & Croon. ,,Vanochtend zat ik nog op de camping in Duitsland”, zei Oebele Brouwer, burgemeester van Achtkarspelen, waartoe Surhuisterveen behoort. Hij wilde op tijd zijn om een erepenning uit te reiken aan Andries Nieuwenhuis, tot dit jaar microfonist (omroeper) in Surhuisterveen. Hij was ook de vaste speaker bij het marathonschaatsen en de Elfstedentocht. ,,Oprechte liefde voor de sport en sporters”, dat is wat een microfonist nodig heeft, volgens deze nieuwe ereburger.

De Friese commissaris Arno Brok (l.) en Joop Atsma temidden van rondemissen Miranda Hoogsteen (l.) en Wieneke Batema. Ⓒ De Telegraaf

Henk Angenent, winnaar van de Elfstedentocht in 1997 loste het startschot met Femke Wiersma, een gloednieuwe Friese BBB-gedeputeerde. Maar eerst werd een minuut stilte gevraagd voor de onlangs overleden wielerlegende Theo Smit, ook bekend als de katapult, die meerdere Nederlandse kampioenschappen op zijn naam zette, etappes in de Tour en de Vuelta, en in 1987 de ronde van Surhuisterveen. De menigte was daadwerkelijk stil en het greep renner Wout Poels zichtbaar aan.

Giulio Ciccone aan de start. Ⓒ De Telegraaf

,,Een microfonist kan alles maken of breken”, was de ervaring van voormalig marathonschaatser Angenent. Hij herinnerde zich een NK in Heerenveen, waar zijn rivaal tijdens de race ontspande omdat die dacht de winnaar te zijn. ,,’Je moet nog een rondje!’”, zei de microfonist toen! Als hij dat niet had gezegd, had ik gewonnen!”, zei Angenent nog steeds verontwaardigd.

Goede kameraden: musicus Tonny Eyk (l.) en Jan Janssen, Tourwinnaar in 1968. Ⓒ De Telegraaf

Winnaar in Surhuisterveen werd Giulio Ciccone. Maar de enthousiaste betrokkenheid van bedrijfsleven, overheid en vele vrijwilligers maakt de gemeenschap in de regio Achtkarspelen tot de allergrootste winnaar van dit fietsfeest.