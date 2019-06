’Weg vrij voor besluit Renault over fusie’

Frankrijk heeft een belang van 15 procent in Renault en wilde ook bij een fusie de nodige invloed houden. Zo wilde het land een gegarandeerde zetel in het bestuur en een veto over de benoeming van een topman. Uiteindelijk neemt Frankrijk nu genoegen met een van de vier bestuurszetels die aan Renault zijn toebedeeld. Ook krijgt de Franse staat een van de twee plaatsen die Renault kreeg toebedeeld in het nominatiecomité dat zich buigt over te benoemen topfunctionarissen.

Fiat-Chrysler deed Renault vorige week een fusievoorstel. Naar verluidt wordt dat dinsdag door het bestuur van de Franse autobouwer besproken. Bij een positief besluit kunnen onderhandelingen over een samengaan van de twee bedrijven beginnen.