’Meer overbiedingen, maar minder kijkers voor huis’

In januari werd bij biedingen via Makelaarsland in bijna 21% van de gevallen boven de vraagprijs geboden, ongeveer hetzelfde percentage als in november, voordat een sterke daling plaatsvond. In december werd namelijk maar in 11% van de gevallen overboden.

Klein herstel

„December was een uitzonderlijke maand, afgelopen maand is dat een klein stukje hersteld, meent directeur Gijs van Wijgerden. Vooral in de prijsklasse tot €400.000 zag ’de grootse online NVM-makelaar’ meer biedingen boven de vraagprijs: 28% in januari, tegen 15% in december.

Van Wijgerden vindt het echter te vroeg om conclusies te trekken. „De cijfers over bezichtigingen wijzen nog steeds op een woningmarkt waar kopers en verkopers zoeken naar een nieuw evenwicht.” Kortom: kopers vinden de vraagprijzen nog steeds te hoog.

Een huis wordt nu ruim vijf keer (5,3) bezichtigd, waar dit in dezelfde periode in 2022 nog bijna tien (9,8) was. Momenteel staat een woning in Nederland gemiddeld zeventig dagen te koop. Dat is dubbel zo lang als in januari vorig jaar.

In de laatste drie maanden van 2022 daalden de huizenprijzen met 3,7%, meldde makelaarsorganisatie NVM vorige maand.