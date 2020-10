Waarom Basic-Fit weer fitnessclubs moet sluiten in Frankrijk en België

Volgens Basic-Fit zijn in Frankrijk momenteel 353 clubs tijdelijk gesloten en in België 109 vestigingen. Er zijn nu in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Spanje nog wel 446 sportscholen van Basic-Fit open.

Het totaal aantal clubs van de keten was eind september 902. Dat zijn er 150 meer dan een jaar eerder. In oktober kwamen er nog zes clubs bij waarmee het totaal steeg tot 908.

Het bedrijf zegt dat clubs die bijna afgebouwd zijn de komende tijd zullen worden opgeleverd, maar dat daarna even pas op de plaats wordt gemaakt met de bouw van nieuwe locaties. Momenteel wordt gebouwd aan 53 clubs.

Doelstelling toch overeind

Dit jaar moeten nog vijf vestigingen worden opgeleverd en de rest in het eerste kwartaal van volgend jaar. De doelstelling voor 1250 clubs in 2022 blijft overeind.

Basic-Fit telt nu 2,25 miljoen leden, wat een stijging van 6 procent op jaarbasis is. Volgens de onderneming kwamen er veel nieuwe leden bij na de heropening van clubs in juni en juli. De omzet in de eerste negen maanden van dit jaar zakte met 14 procent tot 318,2 miljoen euro. Dat kwam door de sluiting van clubs tijdens de lockdown eerder dit jaar.

Het bedrijf heeft leden van Franse en Belgische clubs die tijdelijk zijn gesloten een bevriezing van lidmaatschapsbetalingen geboden. Volgens het bedrijf hebben daar nu ongeveer 110.000 leden gebruik van gemaakt.

Topman René Moos zegt dat alle mogelijke hygiënemaatregelen zijn genomen om veilig te kunnen sporten in de clubs van Basic-Fit en dat het bedrijf samenwerkt met overheden in de strijd tegen corona. De financiële positie van de onderneming is sterk, aldus Moos. De focus zal voorlopig liggen op kostencontrole en kasstroom, zegt de topman.