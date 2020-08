Winst ING keldert door kredietverliezen

In vergelijking met het eerste kwartaal van dit jaar moest ING twee keer meer in de stroppenpost stoppen. De bank denkt wel dat dit bedrag de rest van het jaar aanzienlijk minder zal zijn.

Onder aan de streep bleef de nettowinst voor ING in het tweede kwartaal hierdoor steken op €299 miljoen. Dat is een daling van 79,2% in vergelijking met dezelfde periode van een jaar geleden.

