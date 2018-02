Bitcoin duikelt weer onder $10.000

Op platform coindesk gleed de koers van de bitcoin ruim 5% weg naar een stand van $9.922 in reactie op het nieuws dat Frankrijk strenger gaat optreden tegen beleggingen in de digitale munt.

Dinsdag sprong de bitcoin nog omhoog tot ruim $11.700 op het bericht dat Zuid-Korea de handel toch niet aan banden gaat leggen. Eerder had het land hier nog op gehint.

In tegenstelling tot de overheid van Zuid-Korea treedt die van Bangladesh wel hard op tegen bezitters van bitcoins. Een lokale krant meldt dat de politie de jacht heeft ingezet. Het is banken en andere financiële instellingen ook uitdrukkelijk verboden om zich met de handel in cryptovaluta’s in te laten.