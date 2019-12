Ⓒ DIJKSTRA BV

Amsterdam - Vastgoedadviseur Colliers verwacht komend jaar een terugval van het investeringsaanbod voor woningbeleggers met 20 tot 30%, met name door de stikstofdiscussie en het beperkte aantal bouwlocaties in de grote steden. Het minste risico ziet Colliers in Haarlem, het meeste rendement in Friesland.