OnlyFans komt met uitleg: geen seks of zelfbevrediging

Dat was even slikken voor de Nederlandse OnlyFans-creators die goed geld verdienen, juist vooral met seksueel expliciete beelden. Wie veel fans heeft, kan tienduizenden euro’s per maand bijgeschreven krijgen.

Masturbatie

De Amerikaanse technologiewebsite The Verge heeft de oude en nieuwe voorwaarden nu vergeleken. Vanaf 1 oktober mogen creators geen beelden meer tonen van geslachtsgemeenschap, echt of geacteerd. Ook masturbatie laten zien is verboden.

De creators mogen straks evenmin hun geslachtsdelen laten zien op een ’extreme of beledigende manier’, wat daarmee wordt bedoeld is onduidelijk. Ook ’lichaamssappen die meestal tijdens seks vrijkomen’ mogen niet meer worden getoond.

Opschonen

De creators die OnlyFans gebruiken, krijgen tot 1 december de tijd om hun account op te schonen. Volgens het platform eisten betaaldienstverleners dat het platform regels zou opstellen tegen het delen van ’seksueel expliciete’ beelden.

E waren al eerder regels die het tonen van deepfakes, drugs en geweld verboden.

130 miljoen fans

Er zijn ongeveer twee miljoen creators die OnlyFans gebruiken, en zeker 130 miljoen betalende ’fans’. Van die twee miljoen verdienen zo’n 16.000 daar meer dan $50.000 (€42.750) per jaar aan.

Er zijn uitschieters, zoals de Nederlandse Elise Siswet. Zij zegt maandelijks €40.000 tot €70.000 bijgeschreven te krijgen. OnlyFans maakte vorig jaar een omzet van zo’n $2 miljard. Dat denken ze dit jaar te verdubbelen.