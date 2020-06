Meer jongeren kampen met betalingsproblemen

Volgens BKR is inmiddels ongeveer één op de zeven mensen met betalingsproblemen in Nederland jonger dan 30 jaar. Het absolute aantal mensen onder de 30 jaar met betalingsproblemen is met bijna 99.000 nog relatief laag, stelt het bureau. Er is sprake van een betalingsprobleem als iemand achterloopt met betalen of een schuldregeling heeft bij een kredietaanbieder.

BKR-voorzitter Peter van den Bosch vindt het zorgwekkend dat jongeren steeds vaker schulden en betalingsachterstanden hebben. „Ze hebben minder vermogen opgebouwd dan andere leeftijdsgroepen en hebben vaker een flexibel arbeidscontract. Ze zijn hierdoor financieel kwetsbaar. Schulden leveren daarbij ook stress en andere gezondheidsproblemen op. Bovendien hebben veel van hen ook een studieschuld, die niet bij ons wordt gemeld.”

Volgens onderzoek dat BKR heeft laten uitvoeren vinden veel Nederlanders dat jongeren beter moeten worden voorgelicht over studieschulden en dat de overheid meer moet doen om te voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen na hun studie.

Ook zijn volgens het onderzoek veel mensen voorstander van een centraal loket waar iedereen een overzicht kan vinden van zijn eigen leningen, betaalachterstanden en schulden. Een meerderheid van de mensen vindt dat studieschulden hier ook moeten worden geregistreerd.