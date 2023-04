Voedingsreuzen: hogere taks op havermelk is onrechtmatig

„Op het ogenblik zijn plantaardige zuiveldranken nog net zo zwaar belast als frisdrank, terwijl dierlijke zuivelproducten dat niet zijn. Dat schept een ongelijk speelveld. Een belastingverhoging voor plantaardige zuiveldranken zal dat ongelijke speelveld verder vergroten”, laten de concerns maandag weten in een verklaring.

Ook het Zweedse voedingsbedrijf Oatly Group - een grote speler op de Nederlandse markt - heeft zich bij deze eis aangesloten. Oatly is mede-eigendom van de Amerikaanse investeerder Blackstone en net als de twee andere concerns beursgenoteerd.

Onrechtmatig

De drie concerns vragen het kabinet om af te zien van de hogere belastingtarieven voor plantaardige zuiveldranken en deze zelfs gelijk te trekken met die van dierlijke zuivel. „Belasting heffen op plantaardige zuivel, en tegelijk dierlijke zuivel ontzien, is onrechtmatig tegenover consumenten die geen dierlijke zuivel willen of kunnen consumeren.” Ook zou de belastingverhoging een hindernis vormen voor de transitie van de industrie naar meer plantaardige producten, aldus de bedrijven.

Het kabinet wil per 1 januari volgend jaar de belasting op frisdranken met 196% verhogen, van 9 naar 26 cent per liter. Melk en andere zuivelproducten zijn vrijgesteld van deze verbruiksbelasting, maar havermelk of bijvoorbeeld rijstdrank vallen er wel onder. Berichtgeving hierover zorgde vorige maand voor opschudding onder vegetariërs en een heftige polemiek op social media.

Schijf van Vijf

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) verdedigde het besluit door te wijzen op de grotere voedingswaarde van dierlijke zuivel. „Het kabinet houdt de Schijf van Vijf aan als referentie voor een voedingspatroon dat goed is voor mens en planeet”, aldus de staatssecretaris in reactie op Kamervragen van de Partij voor de Dieren. „Een van de richtlijnen is: neem enkele porties zuivel per dag, waaronder melk of yoghurt.”

Dierlijke zuivel helpt volgens de Gezondheidsraad om de kans op darmkanker en diabetes te verlagen. Volgens de staatssecretaris zijn de gezondheidseffecten van plantaardige zuivelalternatieven „onvoldoende onderzocht om hier uitspraken over te doen.”

Volgens de drie voedingsbedrijven worden plantaardige zuivelvervangers al vriendelijker belast in diverse Europese landen, zoals in het Verenigd Koninkrijk en Portugal. Zij wijzen op onderzoek van Nielsen waaruit blijkt dat de markt voor plantaardige zuiveldranken in 13 Europese landen tussen 2020 en 2022 met 19% groeide naar €2 miljard.