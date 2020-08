Belofte van snel herstel zet B&S flink hoger

De beursgenoteerde onderneming zag onder meer de vraag naar bijvoorbeeld cosmetica en drank in de cruisesector wegvallen. Voor dat segment zijn de vooruitzichten nog somber, maar B&S voorziet in Azië en Europa wel weer een opgaande trend. Dat moet ook de marge weer wat doen aandikken.

In de eerste helft van het jaar zakte de omzet met 7% tot €835,8 miljoen. De marge voor het bedrijfsresultaat ging omlaag tot 4,2%, van 5,9% in dezelfde periode vorig jaar. Onder de streep bleef €12,8 miljoen over. Dat is meer dan de helft minder dan een jaar terug aan nettowinst in de boeken ging.

"Beleggers laten zich op sleeptouw nemen"

Verslaggever Yteke de Jong over de halfjaarcijfers van B&S:

B&S Group ziet omzet en winst zwaar kelderen als gevolg van de coronacrisis. Het bedrijf uit Dordrecht levert onder meer drank aan de cruisevaart en luchthavens, branches die zij zelf voorlopig ook niet zien aantrekken. De onlineverkoop van onder meer parfum en cosmetica is weer aangetrokken, nadat er een belangrijk commercieel moment was gemist met Chinees Nieuwjaar. Beleggers laten zich maandag op sleeptouw nemen door de vooruitzichten, want B&S zegt ondanks de corona-ellende te willen investeren in voorraden om klaar te staan als de markt aantrekt.

Volgens analisten van ING zette het herstel aan het einde van de voorbije periode al in nadat lockdownmaatregelen in tal van landen zijn versoepeld. Daarom kwamen de resultaten veel beter uit dan de kenners hadden voorspeld.

Topman Tako de Haan geeft aan dat B&S waarschijnlijk ergens in 2021 weer terug kan keren op het omzetniveau van voor de coronacrisis. Daarbij helpt het ook mee dat de leveringen voor webwinkels aanhoudende groei laat zien.

Kredieten

Het groothandelsbedrijf heeft ook al afspraken met zijn banken gemaakt, waardoor het de onderneming tot halverwege volgend jaar toegestaan is om af te wijken van de aan kredieten verbonden voorwaarden. Dit voorkomt volgens analisten eventuele financiële beperkingen in de aanloop naar de voor B&S belangrijke feestdagenperiodes rond kerst en Chinees Nieuwjaar. Daarvoor moet het bedrijf elk jaar extra voorraden aanleggen.