HEMA opent 200e winkel buiten Nederland

HEMA kijkt ook al weer verder naar markten waarin het nog niet actief is. Zo gaan in april de eerste twee winkels open in Oostenrijk en nog voor de zomer openen verschillende HEMA’s in Dubai de deuren. Ook wordt onderzocht of het interessant is om, naast Dubai, ook zaken te gaan runnen in de rest van het Midden-Oosten.

,,We verwachten in 2018 minimaal 35 winkels buiten Nederland te openen en we willen onze internationale groei in de komende jaren verder versnellen'', verklaart topman Tjeerd Jegen.

Buiten Nederland opent HEMA vooral in grote steden winkels. Daardoor kunnen in korte tijd veel nieuwe klanten worden bereikt, waardoor de naamsbekendheid ook meteen sterk toeneemt. Populaire artikelen daar zijn bijvoorbeeld typische Nederlandse producten zoals stroopwafels en ontbijtkoek. Ook make-up doet het er goed.