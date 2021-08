Prosus legt miljarden neer voor Indiaas fintechbedrijf

Prosus betaalt fors van BillDesk, dat in 2000 is opgericht en volgens zijn website TA Associates, Clearstone Ventures, General Atlantic, and Temasek onder zijn aandeelhouders rekent.

De prijs lijkt aan de forse kant. Volgens Indiase media is drie jaar geleden ook al tussen PayU en BillDesk gesproken over een overname, maar zou die toen zijn afgeketst omdat de Prosus-dochter de vraagprijs van $2 miljard te hoog zou vinden. Destijds zou BillDesk ook met PayPal en American Express hebben gesproken. Toen in juli dit jaar nieuwe geruchten de kop opdoken over toenadering tussen PayU en BillDesk, gingen bedragen rond van tussen de $3 en $4 miljard.

Volgens Laurent le Moal, ceo van PayU, is die prijs gerechtvaardigd vanwege de groeimogelijkheden uit die investering. Hij spreekt van ’de leidende partij in de betalingsmarkt van India en een van de leidende partijen in de wereld’. „De prijs die we betalen is een weergave van de mogelijkheden die dit oplevert om te groeien.”