Nederland niet langer tweede aandeelhouder AF KLM

De emissieprijs per aandeel is €4,84, een kleine 4% onder de slotkoers van maandag.

Twee weken geleden werd bekend dat minister Hoekstra (Financiën) zijn belang in de luchtvaartcombinatie laat verwateren. Door de herkapitalisatie is de Franse Staat het meest invloedrijk, gevolgd door luchtvaartmaatschappij China Eastern. Topman Ben Smith van Air France KLM stelde maandag op het World Aviation Festival dat er nog steeds gesprekken gaande zijn tussen de Nederlandse Staat en de Europese Commissie over het offer dat KLM moet brengen voor additionele steun.

Vorig jaar leende minister Hoekstra KLM €1 miljard. „Vorig jaar is al aangegeven dat Nederland haar lening eventueel om zal zetten in eigen vermogen”, zegt Smith. Naast de €1 miljard, zet Frankrijk nog €3 miljard aan leningen om in hybride leningen, die meetellen voor het eigen vermogen. Maar na deze exercitie is het eigen vermogen van de combinatie nog steeds negatief.

Gesprek

Het ministerie van Financiën zegt in een reactie dat het nog in gesprek is met alle partijen. „Er is nog geen akkoord. Nederland heeft het Franse pakket goedgekeurd, dat van Nederland nog niet.” KLM moet als gevolg van de schuldomzetting vluchten opgeven op Schiphol, die naar de concurrentie zullen gaan. Omdat Schiphol aan het maximale aantal vliegbewegingen zit, valt deze weggevallen omzet moeilijk terug te krijgen.

Minister Hoekstra wil het belang van het netwerk van KLM op Schiphol borgen met de participatie. Twee jaar geleden vond hij het om die reden belangrijk om gelijkwaardig te zijn aan de Fransen. Die lieten de minister nauwelijks ruimte en wacht hij nog altijd op zijn bestuurszetel(s). Hoekstra stelde twee weken geleden dat hij nog steeds aan tafel zit in Parijs, ondanks het feit dat hij niet meedoet aan de emissie. Toen de coronacrisis uitbrak, stelde de Tweede Kamer dat eventuele steun of garanties aan KLM ten goede moesten komen.