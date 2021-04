Woekerpolisklant Aegon hoeft provisie niet te betalen

De klagende consument sloot in 1993 een zogeheten beleggingsverzekering af bij Aegon die in 2013 werd beëindigd. Bij het afsluiten was de verzekeraar nog niet verplicht om consumenten te informeren over de hoogte van de kosten of de gevolgen van die kosten voor het beleggingsresultaat.

Weinig vermeld

Desondanks meent de geschillencommissie dat Aegon zo weinig had vermeld over provisiekosten, dat de klant daar niets over kon weten. In een eerder uitspraak besloot Kifid al eens dat consumenten niet de dupe mogen worden van het moedwillig weinig informatie geven.

Volgens de klant was de eindwaarde van de beleggingsverzekering door de provisiekosten €11.000 te laag. Aegon moet van de geschillencommissie nu een nieuwe berekening van de eindwaarde maken waarbij de provisiekosten buiten beschouwing worden gelaten. Aegon kan nog wel in beroep tegen de uitspraak.