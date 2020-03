Roebel zwaar gebukt onder turbulentie oliemarkt

De Russische munt is sinds begin van dit jaar al bijna 14% in waarde kwijtgeraakt in vergelijking met de dollar naar een stand van 71,89 roebel, het laagste niveau in twee jaar.

Vooral de scherpe prijsdaling van de olieprijzen als gevolg van de ruzie tussen de grote olieproducenten Saoedi-Arabië en Rusland heeft de roebel hard geraakt in de voorbije dagen.

In het afgelopen jaar kreeg de Russische economie nog de wind flink in de rug juist geholpen door de sterk aantrekkende olieprijzen en de rente-ingrepen door de Russische centrale bank.

De Braziliaanse real staat sinds begin van dit jaar ook fors onder druk tegenover de dollar met per saldo een terugval van 13,5%. De economie in het Zuid-Amerikaanse land liet vorig nog een afkoelend beeld zien.