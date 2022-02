Woonminister De Jonge: ’100.000 nieuwe woningen per jaar gaan we niet direct halen’

Het is een van de grootste opgaven voor het nieuwe kabinet: de compleet vastgelopen woningmarkt uit het slop trekken. Voormalig minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) werd ieder jaar afgerekend op de toen beoogde 75.000 nieuwe huizen die moesten worden gebouwd. De nieuwe woonminister Hugo de Jonge wil zich voorlopig niet laten vastpinnen op harde aantallen, al staat in het coalitieakkoord klip en klaar dat de woningbouw ’wordt versneld tot rond de 100.000 woningen per jaar’.

Geduld

De bewindsman zegt echter nog niet te weten wanneer hij dat aantal haalt. „Dat ga ik laten weten op het moment dat ik het woningbouwprogramma presenteer. Dat zal stapsgewijs gaan, dus ik denk niet dit jaar. Ik denk ook niet volgend jaar.” Op hoeveel de teller dit jaar eindigt zegt De Jonge niet te kunnen voorspellen. „Dat kan ik niet prognotiseren. We houden de plannen nu tegen het licht. Er is veel werk te doen. We groeien naar die 100.000 toe.”

Hij verwacht dat er geduld nodig is. „Tot en met 2030 900.000 woningen erbij? Het zijn wel hele grote getallen. Ik kan niet toveren. Ik kan gelukkig wel heel hard werken, dat ga ik ook doen.” De voorzichtige houding van de woonminister staat nog los van de ’nieuwe’ stikstofproblematiek.

Bekijk ook: Uitstoot stikstof legt bom onder woningbouw in Randstad

’Ook in buitengebied bouwen’

Heilige huisjes zijn er wat hem betreft niet als het om bouwlocaties gaat. Volgens De Jonge is het een illusie te denken dat het gigantische woningtekort kan worden opgelost door uitsluitend binnenstedelijk te bouwen. „Als we willen zorgen voor voldoende woningen kan dat niet alleen maar in de stad. Ook aan de randen van de steden, in het buitengebied, moet worden gebouwd.”

Harde aantallen wil hij nog niet noemen, maar een werkwijze heeft voormalig coronaminister wel degelijk voor ogen. De vrijblijvende ’woondeals’ waarmee zijn voorganger Ollongren de bouwopgave wilde verhogen, mogen wat De Jonge betreft een tandje strenger. „Het is een bruikbaar instrument, maar je zult ook concrete afspraken moeten maken met provincies over aantallen. Provincies moeten weer concrete afspraken maken met woonregio’s en gemeenten over locaties en aantallen.”

Bekijk ook: Stikstofcrisis is een door ambtenaren gecreëerd probleem

Dat is volgens de CDA-bewindsman ’een hele andere manier van werken’. Strenger, beaamt hij. „Dat mocht ook wel. Woondeals kunnen niet het enige instrument zijn waarmee je regie voert. Het moet concreter en verplichtender worden. Iedereen ziet dat meer regie nodig is.”