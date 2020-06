’Kleine meer gewaardeerd’

Lyndell Melles Ⓒ Foto Anko Stoffels

,,Iedereen is dankbaarder geworden en hopelijk houden we dat nog even vast”, zegt Lyndell Melles. Zij levert personeel voor evenementen. ,,Zakendoen was voor 1 juni minder vanzelfsprekend. De gunfactor is daardoor gegroeid. Opdrachtgevers en werknemers zijn zodoende dichter bij elkaar komen te staan.”