Column: Beleggen in tabak?

Huisartsen, specialisten, tandartsen, fysiotherapeuten, (academische) ziekenhuizen, patiëntenverenigingen en gezondheidsfondsen volgden de aangifte die reeds een paar jaar loopt, destijds opgestart vanuit particulier initiatief. De aangifte werd gedaan tegen de in Nederland actieve tabaksproducenten Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco International en Imperial Tobacco Benelux, stuk voor stuk (onderdelen van) beursgenoteerde bedrijven. Tot zover niets bijzonders, immers deze bedrijven zijn het eigenlijk wel gewend om ter verantwoording geroepen te worden. Doorgaans vindt er vervolgens een schikking plaats tegen immense bedragen; zover is het in Nederland tot dusver dus (nog) niet gekomen.

Tabaksaandelen

Zoals gesteld betreft het beursgenoteerde bedrijven, die tevens behoren tot de grootste ondernemingen van de wereld. In de MSCI-World index (ca 1600 bedrijven) zitten Philip Morris en British American Tobacco bij de grootste 50 bedrijven en de andere twee behoren tot de top-300. Een andere grootmacht onder de beursgenoteerde tabaksproducenten, maar die niet aangeklaagd is in deze zaak, is Altria, ook goed voor een weging binnen de grootste 50 ondernemingen van de MSCI-World. En daar zit dan meteen ook het dilemma van de belegger. Immers, we willen met z’n allen een gezonde samenleving zonder enge ziektes en zonder verslavingen, maar tegelijkertijd beleggen we er doorgaans wel in. Dat geldt niet alleen voor de beleggingsrekeningen van de tienduizenden particulieren die zich aangesloten hadden bij deze aangifte, maar ook voor de reserves van de aangesloten instanties en bijvoorbeeld pensioenfondsen van de medewerkers. Natuurlijk heeft een aantal van deze beleggers reeds maatregelen genomen om de tabaksaandelen te mijden, maar voor de rest geldt zeker dat het wellicht een beetje slordig staat wanneer er nog geïnvesteerd wordt in deze sector.

Wanneer je op de man af vraagt of iemand in tabak wenst te beleggen gezien het aantrekkelijke rendement, zal waarschijnlijk het grootste gedeelte daar negatief op reageren. Doorgaans weet men het echter niet en moet er dieper gegraven worden om daar achter te komen. Tabaksaandelen hebben afgelopen decennia wel voor een bovengemiddeld rendement gezorgd, het mijden van deze aandelen zou dus (behoorlijk wat) rendement kunnen kosten.

Er zijn tegenwoordig steeds minder beleggers die een portefeuille samenstellen door middel van rechtstreekse beleggingen in aandelen of obligaties. Beleggingsfondsen zijn qua samenstelling niet transparant. Periodiek wordt er wel een verslag gepubliceerd, maar het jaarverslag over 2017 zal nog wel een tijdje op zich laten wachten. En wat de huidige portefeuillesamenstelling is, dus of er tabaksaandelen opgenomen zijn, is dan ook helemaal de vraag. En een fondsbeheerder die goed renderende aandelen vanuit een principe negeert loopt wel een groot risico om achter de rendementen van de benchmark aan te lopen.

Bij indexbeleggingen is het wel transparant, daar kan je op de komma nauwkeurig dagelijks de portefeuille beoordelen, maar ook dan is er geen garantie, een indexsamenstelling kan namelijk wijzigen. Bijvoorbeeld kent de Eurozone geen grote beursgenoteerde tabaksproducenten. Op dit moment kan er dus zonder zorgen in een ‘tabaksvrije’ Euro dividend ETF belegd worden; maar zekerheid naar de toekomst is er niet. In de reguliere Amerikaanse, Europese en wereldwijde indexen is de kans groot dat de tabaksproducenten een behoorlijke weging kennen. Omdat de tabaksaandelen ook nog eens een mooi dividend uitkeren is de weging van bijvoorbeeld Philip Morris in de Morningstar Dividend Yield Focus Index, onder andere gebruikt door de iShares Core High Dividend ETF, maar liefst 7,5%.

Tabaksvrije beleggingen

Gelukkig zijn er relatief eenvoudige oplossingen voor als u echt niet wenst te investeren in de tabaksindustrie. Natuurlijk kan je beleggingsfondsen en indexbeleggingen mijden en alleen maar rechtstreeks in aandelen beleggen, maar waarom moeilijk doen? De afgelopen jaren is er een hele reeks beleggingsfondsen en indexbeleggingen op de markt gekomen met een maatschappelijk verantwoorde schil. Deze zijn doorgaans tabaksaandelenvrij. Bij beleggingsfondsen weet je het dan nog niet zeker, tenzij het in de beschrijving opgenomen is. Bij indexbeleggingen kan, los van de beschrijving van de opzet, ook de portefeuillesamenstelling gecontroleerd worden. Kan daar een volwaardige portefeuille mee samengesteld worden? Jazeker, niet alleen alle smaken zijn voorhanden zoals bijvoorbeeld aandelen en obligaties, en dat voor alle regio’s, maar er zijn bijvoorbeeld ook mogelijkheden als ingebouwde valutabescherming. Zo kan je dus gerust beleggen met een geweten.

Lees ook: Tabaksindustrie wordt niet strafrechtelijk vervolgd

Tjerk Smelt

DSI Beleggingsadviseur

Indexus, experts in indexbeleggen